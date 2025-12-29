Министр труда Беларуси дала три совета нанимателям, как удержать работников

Министр труда и социальной защиты Беларуси Наталия Павлюченко в эфире телеканала СТВ дала три совета нанимателям, как удержать работников — прежде всего, ценных.
«Первое — это профессиональная компетенция, это непосредственно повышение квалификации, возможность обучения на протяжении своей трудовой деятельности», — сказала Наталия Павлюченко.
Второй момент, отмеченный министром, — формирование соцпакета, но с одним параллельным нюансом. Это гибкие формы труда, уверена министр:
«И комбинированные формы, и гибкая занятость, дистанционная занятость».
А третий совет — фидбэк, отзыв со стороны нанимателя:
«Очень важно, когда действительно работник понимает свою ценность, место в организации, в компании, когда он видит, за что его поощряют».
Также министр труда и соцзащиты сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.
