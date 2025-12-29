Министр труда Беларуси дала три совета нанимателям, как удержать работников

Также министр труда и соцзащиты сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году и назвала самые востребованные профессии в Беларуси на ближайшие годы.