Почему бизнесу невыгодно переезжать в соседние страны, рассказал глава Минфина

«Нет, такого переезда нет. Я думаю, все это надуманный довод. Потому что есть много нюансов. То, что говорят, что у них меньше налоги — это не так! Те же самые пороги, те же самые обороты, тот же самый бизнес. Кроме того, если они все-таки туда переедут, поскольку это все-таки казахстанский налогоплательщик и центр жизненных интересов здесь, у него будут возникать дополнительные налоги. Поэтому я считаю, что бизнесу невыгодно переезжать в другую страну», — заявил глава Минфина.