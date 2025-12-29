Нацбанк сказал, что в Беларуси не ожидается всплеска цен и серьезных шоков в экономике

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» сообщил, что в Беларуси не ожидается всплеска цен и серьезных шоков в экономике.
Головченко обратил внимание на довольно аномальную ситуацию, сложившуюся по инфляции в декабре 2025 года:
— Она практически нулевая за три недели декабря. Во многом на это оказало влияние дезинфляционное воздействие со стороны российской экономики, где продовольственная инфляция тоже существенно замедлилась.
Глава Нацбанка уточнил, что пока не видно предпосылок к серьезным шокам, которые могли бы привести к всплеску цен на товары. Он заметил, что они были в предыдущие годы и в 2025 году. Он заявил, что в стране намерены жестко выдерживать планы по инфляции, по базовой инфляции:
— Я буду очень настаивать или принимать все меры для того, чтобы мы не вышли за 5%.
По словам Романа Головченко, озвученный прогноз по инфляции в 7% на 2026 год был дан с определенным запасом по причине того, что в мире происходит множество не до конца понятных процессов.
— Экономическая турбулентность не останавливается, но мы от своей цели не отказываемся. И что радует: видим уже в конце года определенное снижение проинфляционных факторов. Не выйдем в 2025 году за 7%, и должны снизиться еще больше в 2026 году, — заметил председатель Нацбанка Беларуси.
