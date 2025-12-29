Узбекистан и вьетнамская корпорация договорились развивать инвестсотрудничество

«Во вьетнамской столице Ханое состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и одной из ведущих корпораций Вьетнама “Vingroup”. Документ направлен на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики Узбекистана и призван способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между Узбекистаном и Вьетнамом», — говорится в сообщении.