Узбекистан и вьетнамская корпорация договорились развивать инвестсотрудничество

По мнению вьетнамской стороны, Узбекистан является одним из наиболее перспективных государств Центральной Азии.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан и ведущая вьетнамская корпорация «Vingroup» договорились развивать инвестиционное сотрудничество, сообщает ИА «Дунё».

«Во вьетнамской столице Ханое состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и одной из ведущих корпораций Вьетнама “Vingroup”. Документ направлен на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики Узбекистана и призван способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей между Узбекистаном и Вьетнамом», — говорится в сообщении.

В соответствии с ним, стороны будут развивать стратегическое сотрудничество по инвестпроектам, соответствующим ключевым направлениям социально-экономического развития РУз.

Корпорация «Vingroup» выразила готовность взаимодействовать в сфере градостроительства, включая реализацию проектов по возведению современных жилых комплексов, гостиниц, бизнес-центров и торгово-развлекательных объектов.

Кроме того, достигнута договоренность изучить возможности партнерства в области «зеленой» трансформации, устойчивого транспорта и развития современных сервисных систем.

По мнению вице-президента и гендиректора корпорации Нгуен Вьет Куанга, Узбекистан является одним из наиболее перспективных государств Центральной Азии, демонстрирующим устойчивый экономический рост и формирование благоприятной инвестиционной среды. Это открывает широкие возможности для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.