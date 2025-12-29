Налоговые изменения ожидают самозанятых

Предложения по развитию налогового режима для самостоятельных работников после завершения его действия в порядке эксперимента к концу 2028 года направлены правительству страны.
Сообществом рекомендуется сохранение нынешних низких налоговых ставок, введение дифференцированного подхода к уплате самозанятыми страховых взносов в зависимости от уровня их дохода, а также рост порогов дохода самозанятых.
Отметим, что сейчас в РФ зарегистрировано 15,2 млн самозанятых. В 2028 году эксперимент должен завершиться, однако уже сейчас большинство заинтересованных желают его продолжения. Сейчас запускается эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых, рассчитанный на 2026−2028 годы.
Для самозанятых с высокими доходами следует ввести обязательный пенсионный взнос с возможностью налогового вычета. Источники в Кабмине подтвердили «Коммерсанту» факт получения письма.
Ранее глава Минэкономики Максим Решетников еще в сентябре этого года призывал уже начинать обсуждение новой конструкции. Основная проблема сейчас — это подмена трудовых отношений договорами с самозанятыми для занижения налоговой базы по НДФЛ. Инициативы по решению данной проблемы также прорабатываются.