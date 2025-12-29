Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговые изменения ожидают самозанятых

Пути к развитию режима предложены объединением самозанятых России, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Предложения по развитию налогового режима для самостоятельных работников после завершения его действия в порядке эксперимента к концу 2028 года направлены правительству страны.

Сообществом рекомендуется сохранение нынешних низких налоговых ставок, введение дифференцированного подхода к уплате самозанятыми страховых взносов в зависимости от уровня их дохода, а также рост порогов дохода самозанятых.

Отметим, что сейчас в РФ зарегистрировано 15,2 млн самозанятых. В 2028 году эксперимент должен завершиться, однако уже сейчас большинство заинтересованных желают его продолжения. Сейчас запускается эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых, рассчитанный на 2026−2028 годы.

Для самозанятых с высокими доходами следует ввести обязательный пенсионный взнос с возможностью налогового вычета. Источники в Кабмине подтвердили «Коммерсанту» факт получения письма.

Ранее глава Минэкономики Максим Решетников еще в сентябре этого года призывал уже начинать обсуждение новой конструкции. Основная проблема сейчас — это подмена трудовых отношений договорами с самозанятыми для занижения налоговой базы по НДФЛ. Инициативы по решению данной проблемы также прорабатываются.