В Омской области согласованы проекты капремонта пяти мостов

В Омской области согласована проектная документация на капитальный ремонт пяти мостов в сельских районах. Положительные заключения опубликованы в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ) в конце прошлой недели.
Капремонт запланирован на следующих объектах:
мост через реку Оша на дороге «Большие Кучи — Большие Туралы» в Тарском районе, мост через реку Ук на трассе «Тюкалинск — Большие Уки — Знаменское» в Большеуковском районе, мост через реку Баселку на дороге «Большие Уки — Знаменское», также в Большеуковском районе, мост через реку Омь на объездной дороге «Калачинск — Архангелка» в Калачинском районе, мост через реку Карасук на трассе «Омск — Тара» в Большереченском районе.
Проектную документацию по всем объектам подготовило омское ООО «Автодорпроект». Компания выиграла контракты летом, в рамках закупок, организованных Управлением дорожного хозяйства Омской области. В ходе торгов предприятие предложило цену почти вдвое ниже начальной.
Генеральный директор «Автодорпроекта» — Дмитрий Дудко, он также владеет 33,34% доли в компании. Остальные доли поровну распределены между Александром Арбузовым и Александром Вардугиным.