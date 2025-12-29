Приморье, как и большинство регионов ДФО, не торопится на долговой рынок

Только четыре из одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируют занимать средства у инвесторов в 2026 году, несмотря на то, что бюджеты территорий свёрстаны с приличным дефицитом. Наиболее масштабные планы по заимствованиям у Якутии — республика замахнулась аж на 8,7 млрд рублей. Нефтегазовая Сахалинская область, Приморский и Забайкальский края, а также скромная Еврейская автономная область облигационных выпусков в обращении не имеют, и выходить на долговой рынок в ближайшей перспективе не собираются, сообщает ИА PrimaMedia.