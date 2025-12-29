Как будет развиваться Астана в ближайшие 5 лет: утвержден план развития

Активное развитие промышленного кластера позволило увеличить долю промышленности в структуре ВРП с 3,7% в 2009 году до 8,4% в 2024 году. С учетом ожидаемого ввода объектов на базе Индустриального парка № 2 к 2030 году вклад промышленного сектора превысит 10% с дальнейшим ростом до уровня не менее 15% по итогам ввода в эксплуатацию предприятий Индустриального парка № 2 ориентировочно к 2040 году.