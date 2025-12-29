В Новосибирске компании выплатят 1,9 млн рублей за затянувшиеся «раскопки»

С начала 2025 года в Новосибирске выдано 3 385 разрешений на проведение земляных работ. По состоянию на 29 декабря в городе в работе остаются 126 разрытий, из которых четыре просрочены, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
Всего было выдано 419 предписаний за затянувшиеся «раскопки». По фактам их невыполнения суды вынесли 82 постановления на общую сумму 784 тысячи рублей. Кроме того, районные администрации выписали 122 административных материала на 1,9 млн рублей.
«126 разрешений у нас в работе, из них просрочены всего четыре. Мы серьёзно сократили число, держа эту ситуацию на контроле», — отметил мэр.