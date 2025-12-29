Ричмонд
Новые трамваи вышли на маршруты в Новосибирске

Девять современных вагонов уже проходят тестовые поездки, а вскоре их распределят на популярные линии.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске завершили приемку девяти новых трамвайных вагонов. Сейчас они работают в тестовом режиме на 13-м маршруте, а позже их направят и на другие линии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Все трамваи уже прошли необходимые проверки и готовы к постоянной эксплуатации. Пока они курсируют на маршруте № 13, чтобы адаптироваться к городским условиям и выявить возможные недочеты.

Позже часть из этих девяти вагонов перераспределят на маршруты № 11 и № 14, которые также нуждаются в обновлении подвижного состава.

В городском электротранспорте также внедрили гибкое планирование работы трамваев. Каждое утро график корректируется, что позволяет оперативно реагировать на изменения, снижать простои и повышать надежность перевозок для пассажиров.