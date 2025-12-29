Россиянам рассказали о способах накопить на пенсию: они выгоднее обычных вкладов

Программа долгосрочных сбережений для граждан может стать эффективным инструментом для накопления, в том числе на будущую пенсию. Ее доходность сейчас сравнима, а в некоторых случаях даже превышает прибыль от банковских вкладов. Об этом агентству «Прайм» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
Эксперт объяснил, что заложенные в программу меры господдержки — софинансирование и налоговые льготы — позволяют гражданам получать высокую доходность при инвестировании. По его подсчетам, только механизм софинансирования способен приносить от 25% до 100% годовых в течение десятилетнего периода. Применение налоговых вычетов дополнительно дает ежегодную прибавку от 13% до 22% на всем сроке действия договора.
Беляков подчеркнул, что участники программы долгосрочных сбережений защищены системой страхования вкладов. Гарантированная государством сумма защиты через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) достигает 2,8 миллиона рублей.
Ранее заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Пудов отмечал, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии вырастут на 7,6%. Социальные пенсии тоже вырастут, но позже — с 1 апреля. Они вырастут на 6,8%. Проект бюджета на эти изменения уже одобрили. Повышение социальных пенсий затронет 4,4 млн человек.