Новую породу коров вывели животноводы в Нижегородской области

На роботизированной ферме «Никитино», расположенной в Урене, родился первый теленок, который может стать первым представителем новой породы мясного скота — Нижегородской Никитинской Мясной. Впереди — серьезная работа. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Для официального признания породы необходимо от 10 до 15 лет усердного труда, направленного на закрепление ее характеристик. Животноводам предстоит подтвердить устойчивую передачу ценных признаков потомству. Однако главное уже произошло: создан генетический базис.
По материнской линии этот уникальный бычок — представитель популярной молочной голштинской породы, а его отец — кросс известных мясных пород: Симментальской и Абердин-Ангусской.
Местные генетики, используя богатый опыт и современные селекционные методы, смело утверждают, что новый нижегородский кросс будет отличаться прекрасным здоровьем. При правильном откорме мясо этих бычков может достичь «мраморного» качества.
Задача по созданию местной мясной породы была поставлена перед животноводами «Никитино» на открытии нового молочного комплекса в 2024 году, и, по словам губернатора, это первый успех.
