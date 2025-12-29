Свет временно отключат в некоторых районах Алматы перед Новым годом

Как предупредили в компании, отключения электроэнергии связаны с техническим обслуживанием и ремонтом на отдельных участках электросетей. Еженедельно специалисты АО «Алатау Жарык Компаниясы» проводят техническое обслуживание электросетей на различных участках.
Был опубликован график работ:
29 декабря с 8:00 до 17:00:
Дуйсенбаева Ж. Ж., ИП «AHISKA», КГУ «Лицей № 107» — ул. Александрова, 11;
ПК «Курылыс», жилые дома (частный сектор): ул. Успенского, д. 27−39; ул. Крамского, д. 15−30; мкр-н Карагайлы, ул. Енлик-Кебек, Кали Надырова; мкр-н Таусамалы, ул. Мактая Сагдиева, Шакена Ниязбекова; мкр-н Карасу: мкр-н Черемушки-2, д. 17−84; ул. Молодежная, д. 9−165; ул. Балкурай, д. 6−67; Балауса, д. 12−16; мкр-н Южный, д. 16−56; мкр-н Карасу, ул. 1-ая Высоковольтная, д. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 27, 31, 33, 40, 41, 45, 47, 67, 68, 70, 71, 72, 72а, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 85а, 89, 90, 95, 99, 99а, 100, 104 В, 111, 104, 108, 101а, 127, 104в;
ул. Аркалык, д. 3, 11, 13;
ул. Молодежная, д. 168б;
мкр. Южный, д. 12, 12а, 25, 27, 28, 28а, 36, 44, 46, 48;
ул. Бекмаханова, д. 75, 77, 79;
мкр-н Алтай-1, д. 24а, 26;
ул. Майлина, д. 77;
ул. Богенбай батыра, д. 79/45, Сапаргалиева Г. А., ПК «ЭлитЖилДом», Тойгулла Л. А., Толқын-ұлы Т., ИП «ЦОЙ Г. Е.», АО «СПК “Алматы”», ул. Богенбай батыра, уг. ул. Кармысова, ул. Богенбай батыра, д. 79, кв. 1−66;
ул. Оспанова, д. 28−54;
мкр-н Кок-Тобе-2, ул. Кыз-Жибек, 4−140а;
ул. Найманбаева, 21−111а;
ст. «Монтажник», 79, 80, РДТ «Алматытелеком» — ф. АО «Казахтелеком», ИП «Измайлова».
30 декабря с 8:00 до 17:00:
м-он Таусамалы, ул. Рыскулова, Телжан Шонанулы, м-он Таусамалы, Шынгыс Айтматов, Акбата, Шакен Ниязбеков;
мкр. Карасу, ул. Балауса, д. 28,32,34,36;
мкр. Южный, д. 2,6,8,7,40,40а, 40б, 42,46,50,57,65,81,83;
ул. Аралкұм, д. 24,27,65,66;
ул. Бағаналы орда, д. 39,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,55,56,58,55/1,60,61,62,94,95,99;
ул. Высоковольтная, д. 4,14;
ул. Молдагалиева, ул. Чехова, ул. Щербакова, ул. Сауранбаева, ул. Шолохова, Щербакова, ул. Молдагалиева, ул. Спартака, ул. Чернышевского;
ул. Житомирская, д.4−16;
ул. Цандера, д. 1,3,5,7,6,4,2,5−1,6−2,4−3,4−2,9−1;
ул. Мелитопольская, д.3−10;
ул. Магнитная, д.⅙ кв.3А −23;
ул. Гете Иоганна, д.303/2,305,311,307,309;
ул. Керей Жанибек хандар, 101Б, 97/29;
ул. Митина, д. 6, ГУ «Спец. школа каз. языка и литературы», ул. Таттимбета, д. 9 Б ИП Асанжанова Г. Н., ул. Омаровой, д.9/3 ИП Токбаева Б. А., ул. Таттимбета, д. 15 ТОО’БИДЖИПИ Геофизические услуги (Казахстан) «, ул. Таттимбета, д. 38 б ТОО’Таттимбет Курылыс», ул. Рубинштейна, д. 31 ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», ул. Таттимбета, д. 194, 53, Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», ул. Митина, д. 17 ТОО «Sua Domo», ул. Таттимбета, д. 86 ОСИ «ЖК Терренкур террас», ул. Таттимбета, д. 33 Расиль С. Р.
31 декабря с 8:00 до 17:00:
м-он Таусамалы, ул. Дрозда, Бектембай, м-он Таусамалы, ул. Саке Батыр, Байкен Ашимова, Телжан Шонанулы;
мкр. Карасу, ул. Мичурина, д.1−40, ул. Бағаналы Орда, д.2−17, мкр. Карасу, ул. Бурундайская, д.29;
ул. Школьная, д. 1 по 55;
ул. Парниковая, д. 1 по 40;
ул. Кусайын улы, д. 10 по 33;
ул. Житомирская, д.4−16;
ул. Цандера, д. 1,3,5,7,6,4,2,5−1,6−2,4−3,4−2,9−1;
ул. Мелитопольская, д.3−10;
ул. Магнитная, д.⅙ кв.3А −23;
ул. Гете Иоганна, д.303/2,305,311,307,309;
п. Кок-Тюбе, ул. Радлова, д. 120 Филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», Западнее ВОД-бизнес-центр (южное направление) ТОО «Billboard Video», ул. Радлова, д. 25 ИП’Жумагулова А. Б.";
п. Кок-Тюбе, ул. Хмелева, д.1−40, ул. Сахариева, д.1−50, п. Кок-Тюбе, ул. Максимова, д. 73, ул. Топоркова, д.1−40, ул. Максимова, д.1−70, ул. Радлова, д.60−70.
Как отметили в компании, продолжительность отключения зависит от объема и сложности проводимых мероприятий. В случае отсутствия возможности переключения на резервное питание возможны кратковременные отключения электроэнергии.