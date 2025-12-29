Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла до 67254 рублей

Такие данные опубликовал Росстат, передает V102.RU. Это на 11,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За период с января по октябрь 2025 года она составила 66458 рублей.
Среди регионов ЮФО в октябре самая высокая средняя зарплата вновь фиксировалась в Краснодарском крае — 76143 рубля. В Ростовской области она составила 72575 рублей, в Астраханской — 67239 рублей. Жители Крыма в среднем зарабатывали 64285 рублей. В этом субъекте за год зарплата выросла заметнее всего в Южном федеральном округе — на 16,5%.