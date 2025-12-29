Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина высказался о росте цен на продукты питания

Министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса 29 декабря 2025 года прокомментировал вопрос о ценах в магазинах, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, ощутил ли он на себе рост цен на что-нибудь.

«Да, например, на продукты питания. Мы все вместе ходим и на базар, и в магазины и видно (что цены растут — Прим. ред.). С детьми вчера вот пошли и они говорят, что Twix подорожал», — ответил Мади Такиев.

Он также прокомментировал вопрос о том, будет ли он как министр финансов вносить инициативу, чтобы подняли зарплаты не только госслужащим, но и частному сектору.

«Это гражданско-правовые отношения — мы в деятельность бизнеса не можем вмешиваться. Но, насколько я знаю. весь крупный бизнес социальную ответственность имеет и они выплачивают и 13-ую и 14-ую заработную плату, и здесь более такой сбалансированный подход», — подчеркнул глава Минфина.

24 декабря 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров объяснил причины роста цен на говядину и сообщил о планах направить не менее 200 млрд тенге на поддержку производства красного мяса.