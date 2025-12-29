Ричмонд
Нацбанк сказал, что золотовалютные резервы Беларуси составляют $14,3 млрд

Нацбанк сказал, сколько составляют золотовалютные резервы Беларуси на конец 2025.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Национального банка Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал, что золотовалютные резервы Беларуси составляют 14,3 миллиарда долларов.

— Беларусь впервые перешагнула порог трехмесячного запаса резервов для покрытия импорта. Золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным, составляют 14 млрд 300 млн долларов, — заметил Головченко.

По его словам, есть международный принцип — это золотовалютный резерв для покрытия трехмесячного импорта, своеобразная подушка безопасности страны, которая может быть задействована в случае чего для оплаты импорта.

Глава Нацбанка обратил внимание, что это показатель, характеризующий устойчивость Беларуси. Он добавил, что мировой рост цен на золото внес в это существенный вклад.

— Беларусь также накопила валютные резервы именно за счет того, что и предприятия, и физические лица выступали активными продавцами валюты на внутреннем рынке. Поэтому думаю, что в следующем году эта тенденция также продолжится, — подчеркнул Роман Головченко.

Ранее Нацбанк сказал, что в Беларуси не ожидается всплеска цен и серьезных шоков в экономике.

Кстати, Головченко раскрыл, что поставит и что не поставит на свой новогодний стол.

Кроме того, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года: вырастут пенсии и пособия, поднимутся зарплаты, капремонт по новым правилам.