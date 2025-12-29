Нацбанк сказал, что золотовалютные резервы Беларуси составляют $14,3 млрд

Председатель Национального банка Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» сказал, что золотовалютные резервы Беларуси составляют 14,3 миллиарда долларов.
— Беларусь впервые перешагнула порог трехмесячного запаса резервов для покрытия импорта. Золотовалютные резервы Беларуси, по предварительным данным, составляют 14 млрд 300 млн долларов, — заметил Головченко.
По его словам, есть международный принцип — это золотовалютный резерв для покрытия трехмесячного импорта, своеобразная подушка безопасности страны, которая может быть задействована в случае чего для оплаты импорта.
Глава Нацбанка обратил внимание, что это показатель, характеризующий устойчивость Беларуси. Он добавил, что мировой рост цен на золото внес в это существенный вклад.
— Беларусь также накопила валютные резервы именно за счет того, что и предприятия, и физические лица выступали активными продавцами валюты на внутреннем рынке. Поэтому думаю, что в следующем году эта тенденция также продолжится, — подчеркнул Роман Головченко.
Ранее Нацбанк сказал, что в Беларуси не ожидается всплеска цен и серьезных шоков в экономике.
