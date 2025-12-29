Ричмонд
Новый жилой квартал построят в Комсомольске-на-Амуре в районе набережной

Инвестор возведёт восемь домов высотой от 9 до 22 этажей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В 2026 году частный инвестор приступит к реализации крупного инвестиционного проекта в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», застройщик возведёт целый жилой квартал в районе пересечения улицы Дзержинского и Октябрьского проспекта — это восемь домов высотой от 9 до 22 этажей.

По информации издания EastRussia, инвестор также возьмёт на себя обязательства по благоустройству центральной набережной города — он восстановит фонтан и комплексно приведёт в порядок прилегающую к нему территорию.

Застройщик должен установить малые архитектурные формы, организовать зоны для отдыха местных жителей и смонтирует архитектурную подсветку. В итоге, набережная получит новое функциональное наполнение и сможет служить местом для прогулок, встреч и проведения городских мероприятий.