Новый жилой квартал построят в Комсомольске-на-Амуре в районе набережной

В 2026 году частный инвестор приступит к реализации крупного инвестиционного проекта в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», застройщик возведёт целый жилой квартал в районе пересечения улицы Дзержинского и Октябрьского проспекта — это восемь домов высотой от 9 до 22 этажей.