Продавать товары на развес будут по-новому

Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому в стране будут введены единые стандарты продажи товаров на развес. Цены будут указаны в определенном новыми правилами формате.
Сейчас в магазинах цены на одну и ту же категорию товара могут быть указаны как за килограмм, так и за 100 граммов, в том числе указывается не стоимость целой упаковки, например, сыра, а стоимость за 100 граммов продукта.
Об этом сообщается в пояснительной записке к законопроекту, на текст которой ссылается «Парламентская газета». Это создает путаницу и неудобства для покупателей. Сложно посчитать с ходу и принять верное решение, чем и пользуются продавцы.
В случае принятия закона в России появится универсальный формат указания цен на весовые товары во всех торговых объектах. Будут указывать цены за 1 килограмм или за 100 граммов, либо за 1 литр или 100 миллилитров. Без возможности по закону указывать стоимость за иной вес.
