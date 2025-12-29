Титов об отмене санкций: никаких «вжух» не будет

Сегодня проблемы не только в ключевой ставке… это и крепкий рубль, и повышение налоговой нагрузки. Сегодня нужны меры, чтобы запустить инвестиционную активность в стране. Нужно делать целевые государственные инвестиции в те отрасли, которые создают новую стоимость. Это, так скажем, окрашенные деньги, которые идут туда, где создаются новые активы. Это, кстати, возможно делать через покупку иностранной валюты, прежде всего юаней, чтобы убить двух зайцев: с одной стороны, снизить курс рубля, который сегодня очень негативно влияет на экономику и на экспорт, а с другой стороны, дать возможность предприятиям сегодня переоснаститься, то есть закупить китайское оборудование (и не только китайское).