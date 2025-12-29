Возить детей без автокресла стало вдвое дороже: подписан указ о штрафах до 200 тысяч

Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Теперь для водителей штраф за нарушение правил перевозки детей составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма вырастет до 25−50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100−200 тысяч рублей.
Ужесточение ответственности направлено на снижение детского травматизма на дорогах и повышение дисциплины водителей. Использование автокресел остается обязательным требованием при перевозке несовершеннолетних.
Ранее был опубликован рейтинг регионов по количеству нарушителей ПДД. Москва оказалась лидером среди субъектов. Второе и третье места заняли Подмосковье и Республика Дагестан соответственно.
Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.