Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возить детей без автокресла стало вдвое дороже: подписан указ о штрафах до 200 тысяч

В России в два раза увеличены штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресел или других удерживающих устройств. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Life.ru

Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Теперь для водителей штраф за нарушение правил перевозки детей составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма вырастет до 25−50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100−200 тысяч рублей.

Ужесточение ответственности направлено на снижение детского травматизма на дорогах и повышение дисциплины водителей. Использование автокресел остается обязательным требованием при перевозке несовершеннолетних.

Ранее был опубликован рейтинг регионов по количеству нарушителей ПДД. Москва оказалась лидером среди субъектов. Второе и третье места заняли Подмосковье и Республика Дагестан соответственно.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.