Возить детей без автокресла стало вдвое дороже: подписан указ о штрафах до 200 тысяч

Изменения внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Теперь для водителей штраф за нарушение правил перевозки детей составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма вырастет до 25−50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 100−200 тысяч рублей.