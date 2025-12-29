Рост детских пособий и новые выплаты для матерей: какие изменения ждут россиян в 2026 году

Также с января вырастет прожиточный минимум, что приведет к повышению детских пособий и выплат для беременных. Единое пособие на детей до 17 лет будет варьироваться от 9,2 до 18,4 тысячи рублей ежемесячно в зависимости от дохода семьи, а пособие для беременных — от 10,3 до 20,6 тысячи. Эти выплаты начнутся в начале февраля. Кроме того, увеличатся максимальные размеры пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет (до 83 021,18 рубля) и по беременности и родам (до 955 836 рублей).