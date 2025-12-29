Рост детских пособий и новые выплаты для матерей: какие изменения ждут россиян в 2026 году

С 2026 года в России произойдет индексация ключевых социальных выплат и вступят в силу новые меры поддержки. О грядущих изменениях сообщила пресс-служба Социального фонда.
Уже в январе страховые пенсии неработающих россиян будут проиндексированы на 7,6% — это превышает уровень инфляции. Средний размер пенсии по старости увеличится на 1,9 тысячи рублей и составит 27 тысяч. Повышение затронет 38 миллионов человек.
Также с января вырастет прожиточный минимум, что приведет к повышению детских пособий и выплат для беременных. Единое пособие на детей до 17 лет будет варьироваться от 9,2 до 18,4 тысячи рублей ежемесячно в зависимости от дохода семьи, а пособие для беременных — от 10,3 до 20,6 тысячи. Эти выплаты начнутся в начале февраля. Кроме того, увеличатся максимальные размеры пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет (до 83 021,18 рубля) и по беременности и родам (до 955 836 рублей).
С февраля будут повышены социальные выплаты для инвалидов, ветеранов и других льготных категорий, а также проиндексирована стоимость набора социальных услуг. Также будет проиндексирован материнский капитал — корректировка коснется как новых сертификатов, так и неиспользованных остатков. Узнать актуальную сумму можно будет на портале госуслуг или в МФЦ.
Еще одно важное новшество: с 2026 года Социальный фонд начнет устанавливать и выплачивать региональную социальную доплату к пенсии через свои отделения (кроме Москвы и Сахалинской области). Это позволит объединить федеральные и региональные выплаты в формате «одного окна». Доплата будет назначаться автоматически, если доход пенсионера окажется ниже прожиточного минимума.
Для женщин, воспитавших пять и более детей, с 2026 года откроется возможность перерасчета пенсии. В стаж можно будет включить периоды ухода за всеми детьми, а за каждого ребенка начислят дополнительные пенсионные коэффициенты.
Также в будущем году стартует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Участникам нужно будет зарегистрироваться в фонде, выбрать страховую сумму и уплачивать взносы. Право на выплату по больничному возникнет через полгода после начала платежей.
Наконец, с 2026 года будет введена ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Право на нее получат граждане России, чей средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября через госуслуги, клиентские службы Социального фонда или МФЦ.
Прежде в Госдуме приняли четыре новых закона, расширив программу поддержки участников спецоперации и членов их семей.