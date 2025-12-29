На техобслуживание воронежских пунктов весогабаритного контроля направят 141 млн

Источник финансирования — облбюджет. Победителю тендера с даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года предстоит обслуживать и содержать девять пунктов весогабаритного контроля на территории региона: «Острогожск», «Должик», «Колодезный», «Латное», «Новосильское», «Новоживотинное», «Нижний Кисляй», «Бутурлиновка», «Семеновка». Гарантийный срок на услуги составляет не менее полугода.