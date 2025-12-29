В Татарстане на капремонт больниц направят 429,4 млн рублей

Кроме того, проведут капитальный ремонт здания стационара Городской клинической больницы № 2 в Казани, на эти цели выделили 74 млн руб. Запланированы работы в стационаре Городской клинической больницы № 16 (49,9 млн руб.), капитальный ремонт здания Городской клинической больницы № 12 (35 млн руб.), а также обновление зданий роддома, гинекологии и женской консультации Городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова (90,5 млн руб.).