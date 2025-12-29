Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане на капремонт больниц направят 429,4 млн рублей

На капитальный ремонт пяти медицинских учреждений Татарстана планируется направить 429 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Источник: Reuters

Наибольшее финансирование (180 млн руб.) предусмотрено на обновление блока детской реанимации Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора А. Ф. Агафонова в Казани.

Кроме того, проведут капитальный ремонт здания стационара Городской клинической больницы № 2 в Казани, на эти цели выделили 74 млн руб. Запланированы работы в стационаре Городской клинической больницы № 16 (49,9 млн руб.), капитальный ремонт здания Городской клинической больницы № 12 (35 млн руб.), а также обновление зданий роддома, гинекологии и женской консультации Городской клинической больницы № 7 имени М. Н. Садыкова (90,5 млн руб.).

Работы включают капитальный ремонт зданий, установку медицинского оборудования, закупку мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающих территорий. Их должны завершить до 1 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан», источником финансирования служит бюджет Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капремонт трех медучреждений выделят 414,4 млн руб.