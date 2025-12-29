«Росатом» готовится к возведению третьего энергоблока БелАЭС

«Мы укрепляем свое лидерство на международной арене. В уходящем году “Росатом” стал единственным мировым игроком, запустившим экспортные проекты по сооружению АЭС сразу в нескольких странах. Мы пришли на новые площадки в Узбекистане, в Казахстане, готовимся к строительству третьего нового блока на Белорусской АЭС», — сказал Лихачев в новогоднем поздравлении, которое опубликовано в Telegram-канале корпорации.