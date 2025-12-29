Ричмонд
«Росатом» готовится к возведению третьего энергоблока БелАЭС

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Российская госкорпорация «Росатом» готовится к строительству третьего энергоблока БелАЭС, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Источник: Sputnik.by

«Мы укрепляем свое лидерство на международной арене. В уходящем году “Росатом” стал единственным мировым игроком, запустившим экспортные проекты по сооружению АЭС сразу в нескольких странах. Мы пришли на новые площадки в Узбекистане, в Казахстане, готовимся к строительству третьего нового блока на Белорусской АЭС», — сказал Лихачев в новогоднем поздравлении, которое опубликовано в Telegram-канале корпорации.

Ранее в Беларуси обсуждались два пути: либо возведение новой АЭС, либо строительство третьего энергоблока на уже существующей. Был сделан выбор в пользу второго варианта.

Создание ныне работающей в Беларуси атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.

Строительство АЭС началось в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.