«Росатом» готовится к возведению третьего энергоблока БелАЭС

«Мы укрепляем свое лидерство на международной арене. В уходящем году “Росатом” стал единственным мировым игроком, запустившим экспортные проекты по сооружению АЭС сразу в нескольких странах. Мы пришли на новые площадки в Узбекистане, в Казахстане, готовимся к строительству третьего нового блока на Белорусской АЭС», — сказал Лихачев в новогоднем поздравлении, которое опубликовано в Telegram-канале корпорации.
Ранее в Беларуси обсуждались два пути: либо возведение новой АЭС, либо строительство третьего энергоблока на уже существующей. Был сделан выбор в пользу второго варианта.
Создание ныне работающей в Беларуси атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
Строительство АЭС началось в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.