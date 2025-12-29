Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики ЕАБР сказали, что повлияет на рост зарплат в Беларуси в 2026 году

Аналитики ЕАБР прогнозируют рост зарплат в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Аналитики ЕАБР сказали, что повлияет на рост зарплат в Беларуси в 2026 году. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.

Специалисты обращают внимание, что в Беларуси и далее сохраняется рост оплаты труда. В частности, реальные зарплаты выросли на 8,4% год к году после 7% в октябре.

«Рост обусловлен сохранением повышенного спроса на рабочую силу», — заметили аналитики.

Вместе с тем ЕАБР прогнозируют и дальнейшую положительную динамику, связанную с ростом зарплат, на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 года (подробнее мы писали здесь).

Ранее министр труда и соцзащиты объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.

Кроме того, Минтруда Беларуси сообщило, что пенсии в 2026 вырастут на более чем 14%, превысив 1000 рублей.

Тем временем белорусский стилист сказала, в каком наряде нужно встречать год Огненной Лошади.