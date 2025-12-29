Аналитики ЕАБР сказали, что повлияет на рост зарплат в Беларуси в 2026 году. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты обращают внимание, что в Беларуси и далее сохраняется рост оплаты труда. В частности, реальные зарплаты выросли на 8,4% год к году после 7% в октябре.
«Рост обусловлен сохранением повышенного спроса на рабочую силу», — заметили аналитики.
Вместе с тем ЕАБР прогнозируют и дальнейшую положительную динамику, связанную с ростом зарплат, на фоне принятого решения о повышении базовой ставки оплаты труда на 8,8% с 1 января 2026 года (подробнее мы писали здесь).
Ранее министр труда и соцзащиты объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.
Кроме того, Минтруда Беларуси сообщило, что пенсии в 2026 вырастут на более чем 14%, превысив 1000 рублей.
