Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Уфы выделят средства на демонтаж аварийного дома в Сипайлово

Жильцов переселили в новый дом в том же микрорайоне четыре года назад.

Источник: пресс-служба / администрация Октябрьского района Уфы

В уфимском Сипайлово уже в следующем году могут разобрать аварийный дом-вставку по ул. Маршала Жукова, 5/1. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Артём Тарасов, городской бюджет заложил на это средства.

«В течение всего года мы проводили техническую и документальную подготовку, и теперь можем переходить к делу. Подрядчик уже устанавливает ограждение по периметру секции. Демонтаж начнётся в ближайшее время. Процесс небыстрый, но мы будем внимательно следить за каждым этапом», — отметил Тарасов.

Жильцов аварийной вставки переселили ещё в марте 2022 года в новый дом в том же микрорайоне.

Подъезд-вставку между двумя МКД построили в 80-е, и постройка оказалась некачественной — дом начал разрушаться буквально на следующий год, рассказывали жильцы. Они переживали, что власти решат снести весь дом, и им придётся переселяться, но экспертиза решила, что возможно разобрать вставку без ущерба для двух более ранних построек.