Власти Уфы выделят средства на демонтаж аварийного дома в Сипайлово

Подъезд-вставку между двумя МКД построили в 80-е, и постройка оказалась некачественной — дом начал разрушаться буквально на следующий год, рассказывали жильцы. Они переживали, что власти решат снести весь дом, и им придётся переселяться, но экспертиза решила, что возможно разобрать вставку без ущерба для двух более ранних построек.