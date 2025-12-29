Власти Уфы выделят средства на демонтаж аварийного дома в Сипайлово

В уфимском Сипайлово уже в следующем году могут разобрать аварийный дом-вставку по ул. Маршала Жукова, 5/1. Как сообщил глава администрации Октябрьского района Артём Тарасов, городской бюджет заложил на это средства.
«В течение всего года мы проводили техническую и документальную подготовку, и теперь можем переходить к делу. Подрядчик уже устанавливает ограждение по периметру секции. Демонтаж начнётся в ближайшее время. Процесс небыстрый, но мы будем внимательно следить за каждым этапом», — отметил Тарасов.
Жильцов аварийной вставки переселили ещё в марте 2022 года в новый дом в том же микрорайоне.
Подъезд-вставку между двумя МКД построили в 80-е, и постройка оказалась некачественной — дом начал разрушаться буквально на следующий год, рассказывали жильцы. Они переживали, что власти решат снести весь дом, и им придётся переселяться, но экспертиза решила, что возможно разобрать вставку без ущерба для двух более ранних построек.