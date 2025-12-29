«Полярный Урал» получит крупный кредит на горнолыжный курорт «Рай-Из»

«Рай-Из» пока в проекте, но строительство начнется уже в 2026 году.
В ЯНАО «Центр развития туризма на Полярном Урале» получит субсидию из окружного бюджета на создание инженерной инфраструктуры будущего туристического комплекса «Рай-Из». Два млрд рублей выделяются за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов, сообщают в окружном правительстве. Строительство начнется в 2026 году в Харпе (ЯНАО).
АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» получит субсидию в размере двух млрд рублей, следует из постановления правительства ЯНАО. Инфраструктурный кредит выделяется на проект «Создание инженерной и обеспечивающей инфраструктуры туристического комплекса Рай-Из». Сумма кредита заложена в бюджете округа на 2026 год.
Решение о выделении ЯНАО инфраструктурного казначейского кредита было принято в октябре 2025 года на заседании президиума комиссии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Общий объем финансирования проекта составит более 9 млрд рублей.
Инвестором проекта выступает консорциум Банка ГПБ с участием Азимут Хотелс и СТК Шерегеш. Концессионное соглашение заключено на 30 лет. Строительство объектов первого этапа начнется уже в 2026 году.
Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации всесезонного курорта «Рай‑Из». Уже спроектированы две пассажирские подвесные канатные дороги с пропускной способностью 2 400 и 1 800 пассажиров в час соответственно. Курорт «Рай‑Из» возведут в Приуральском районе рядом с поселком Харп (ЯНАО).