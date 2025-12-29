«Полярный Урал» получит крупный кредит на горнолыжный курорт «Рай-Из»

В ЯНАО «Центр развития туризма на Полярном Урале» получит субсидию из окружного бюджета на создание инженерной инфраструктуры будущего туристического комплекса «Рай-Из». Два млрд рублей выделяются за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов, сообщают в окружном правительстве. Строительство начнется в 2026 году в Харпе (ЯНАО).