Жителям Башкирии напомнили об индексации маткапитала. В 2026 году материнский капитал за первого ребенка вырастет до 737 тысяч рублей.
С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала увеличится. На первого ребёнка выплата составит 737 204 рубля, на второго — 974 189 рублей, если средства за первого не получали.
Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Средства можно будет направить на покупку или строительство жилья, оплату образования детей, социальную адаптацию ребёнка-инвалида или на накопительную часть пенсии родителя.