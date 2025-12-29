Хабаровский край не планирует жить в долг. А что по ДФО?

Только четыре из одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) планируют занимать средства у инвесторов в 2026 году, несмотря на то, что бюджеты территорий свёрстаны с приличным дефицитом. Наиболее масштабные планы по заимствованиям у Якутии — республика замахнулась аж на 8,7 млрд рублей. Нефтегазовая Сахалинская область, Приморский и Забайкальский края, а также скромная Еврейская автономная область облигационных выпусков в обращении не имеют, и выходить на долговой рынок в ближайшей перспективе не собираются, сообщает ИА PrimaMedia.
Планы по выпуску облигаций при подготовке бюджетов на 2026 год предусмотрели только Якутия, Амурская область, Камчатский край и Чукотка. Общий предполагаемый объем размещения — 13,34 млрд рублей, подсчитал «Интерфакс» (18+).
Как это работает.
Облигации наряду с депозитами являются очень востребованными инструментами с фиксированной доходностью. При этом субфедеральные облигации (долговые ценные бумаги, которые выпускают субъекты РФ) зачастую предлагают более привлекательную доходность, чем ОФЗ (облигации федерального займа).
Облигации — это долговая расписка. По большинству таких бумаг держатели получают купоны — регулярные выплаты, а в конце срока действия — и сам долг. Стандартный номинал — 1 тысяча рублей.
Региональные и муниципальные выпуски облигаций — это в основном классические бумаги, которые выпускаются на бирже для широкого круга инвесторов и затем торгуются на вторичном рынке. За счёт заимствований, регионы частично решают проблему финансирования дефицита бюджета или кассовых разрывов.
По муниципальным облигациям купонные выплаты производятся чаще, чем по ОФЗ, — ежеквартально, а в ряде случаев даже ежемесячно.
А вот облигации для населения («народные облигации»), как правило задействуют для привлечения финансирования мастер-планов городов. Плюс таких бумаг в том, что население может вернуть облигации региону в любой момент, не потеряв при этом накопленный купонный доход, тогда как по банковским депозитам возможность досрочного закрытия вклада с получением дохода отсутствует.
Регионы-заёмщики.
Якутия в 2025 году разместила весь запланированный объем облигационного займа в 7,7 млрд рублей сроком на три года. В целом в настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций Якутии объемом 23,5 млрд рублей, сроки погашения по которым наступают в 2026—2029 годах.
«Рынок субфедеральных облигаций в 2025 году существенно вырос по сравнению с 2024 годом, в ноябре-декабре текущего года наблюдается активный выход регионов с размещениями облигаций. Спрос инвесторов на облигации превышает предложение, что позитивно отражается на ценовых условиях облигационных займов для эмитентов», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минфина региона. Кроме того, в 2025 году дебютный выпуск «народных» облигаций скромным объемом в 30 млн рублей разместил Якутск.
Доходная часть бюджета Республики Саха (Якутия) в 2026 году составит 337,04 млрд рублей, расходная — 349,79 млрд рублей. Дефицит — 12,75 млрд рублей, или 3,65% от расходов.
Чукотский автономный округ, впервые вышедший на облигационный рынок в 2025 году, хочет более активно использовать этот инструмент. И если в настоящее время в обращении находится выпуск облигаций для населения объемом 140 млн рублей, то в утвержденном бюджете региона на 2026 год содержатся планы разместить куда более крупный выпуск — 2,14 млрд рублей.
Доходы бюджета Чукотского АО на 2026 год утверждены в размере 60,9 млрд рублей, расходы — 64,1 млрд рублей. Дефицит — 3,2 млрд рублей, или 5% от расходов.
Камчатский край, в 2024 году завершивший размещение единственного облигационного выпуска, планирует вернуться на этот рынок. В бюджете указано, что на 2026 год в числе внутренних заимствований запланировано размещение ценных бумаг на 2 млрд рублей.
Доходы бюджета Камчатского края на 2026 год утверждены в размере 133,6 млрд рублей, расходы — 140,2 млрд рублей. Дефицит — 6,6 млрд рублей, или 4,7% от расходов.
Приамурье в 2025 году предложило инвесторам облигации на 3,4 млрд рублей — биржевые бонды и «народные» облигации. В 2026 году планируется разместить бонды на 0,5 млрд рублей, сообщили «Интерфаксу» в министерстве финансов Приамурья.
Доходы бюджета Амурской области на 2026 год утверждены в размере 147,9 млрд рублей, расходы — 149,6 млрд рублей. Дефицит — 1,7 млрд рублей, или чуть более 1,1% от расходов.
Перетерпят и так.
Остальные семь регионов Дальнего Востока размещать облигации в 2026 году не готовы. Хотя ранее сообщалось, что Хабаровский край рассматривает возможность выпуска «народных» облигаций для реализации проектов мастер-планов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Доходы бюджета Хабаровского края в 2026 году прогнозируются в размере 199,4 млрд рублей, расходы — 216,6 млрд рублей. Дефицит — 17,2 млрд рублей, или 7,9% от расходов.
Доходная часть бюджета Приморского края в 2026 году утверждена в размере 255,8 млрд рублей, расходная — 291,1 млрд рублей. Дефицит составит 35,2 млрд рублей, или 12,1% от расходной части.
Магаданская область, хоть и не планирует новых размещений, но имеет в обращении два выпуска областных облигаций — серий 34002 (объем выпуска 2 млрд рублей, дата погашения — 17 декабря 2027 года) и 34003 (1 млрд рублей, 20 сентября 2028 года).
Доходы бюджета Колымы на 2026 год запланированы в размере 96,6 млрд рублей, расходы — 97,8 млрд рублей. Дефицит составит 1,2 млрд рублей (более 1,2% от расходной части).