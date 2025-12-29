Проект реновации исторического квартала Ростова-на-Дону представят в 2026 году

Исторический центр города занимает около 2 тыс. га. На этой территории расположено более тысячи зданий — памятников культуры и градоформирующих объектов, которые по закону можно восстанавливать только в первоначальном виде. В то же время район является охранной зоной, что, по словам Игоря Далаксакуашвили, создает трудности для инвесторов.