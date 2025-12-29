Centrum Air снова в центре внимания: пассажиры жалуются на девятичасовую задержку рейса

Тогда людей просто не посадили на рейс. И вот — новая история.
Сегодня Комитет по конкуренции сообщил о новом факте, связанном с этой же авиакомпанией. По словам ведомства, в социальных сетях появилось критическое обращение, в котором сообщается, что самолёт Centrum Air в одном из аэропортов Турции не вылетал в течение девяти часов. Всё это время пассажиры были вынуждены оставаться в аэропорту, ожидая решения ситуации.
Комитет уже начал предварительное изучение данного случая в соответствии с законами Республики Узбекистан «О конкуренции» и «О защите прав потребителей».
Пока представители авиакомпании официально ситуацию не комментировали. В Комитете заявили, что по итогам проверки будет предоставлена дополнительная информация. Теперь авиаперевозчику придётся объяснить свои действия не только пассажирам, но и регулирующим органам.