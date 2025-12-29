Centrum Air снова в центре внимания: пассажиры жалуются на девятичасовую задержку рейса

Vaib.uz (Узбекистан. 29 декабря). Авиакомпания Centrum Air вновь оказалась в неприятной ситуации с пассажирами — уже второй раз за последнее время. Всего неделю назад мы писали об истории семейной пары из Узбекистана, которая не смогла вылететь из Стамбула в Наманган, потому что авиакомпания продала больше билетов, чем было мест в самолёте.