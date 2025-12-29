Ричмонд
Беларусь нарастила закупки российского творога и сыра

Беларусь стала больше покупать творога и сыра в России.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь вошла в топ покупателей российского творога и сыра, сообщил портал «Агроэкспорт».

Согласно статистическим данным, в январе-октябре 2025-го из России экспортировали примерно 27 тысяч тонн творога и сыров на сумму более 139 миллионов долларов в эквиваленте. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13% в стоимостном выражении.

Больше всего российского творога и сыра поставляют в Казахстан, за десять месяцев — на 69 миллионов долларов. Далее следует Беларусь, куда за этот же период было поставлено российских творога и сыра более чем на 24 миллиона долларов (около 17% от общего объема). В прошлом году у Беларуси было 15% российского экспорта этих продуктов.

Топ-3 покупателей российской молочки замыкает Узбекистан, купивший за этот же период сыра и творога на сумму более 17 миллионов долларов.

А еще Беларусь стала лидером закупок российского сала.