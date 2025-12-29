Беларусь нарастила закупки российского творога и сыра

Больше всего российского творога и сыра поставляют в Казахстан, за десять месяцев — на 69 миллионов долларов. Далее следует Беларусь, куда за этот же период было поставлено российских творога и сыра более чем на 24 миллиона долларов (около 17% от общего объема). В прошлом году у Беларуси было 15% российского экспорта этих продуктов.