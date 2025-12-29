В Татарстане построят завод современных подшипников за 7 млрд. рублей

Новым этапом развития промышленности автограда станет строительство подшипникового завода с объемом инвестиций порядка 7 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать около 800 рабочих мест. В настоящее время ведется поставка оборудования и его пусконаладка, а выпуск и испытания первых образцов продукции намечены на третий квартал 2026 года.