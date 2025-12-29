Ричмонд
В Татарстане построят завод современных подшипников за 7 млрд. рублей

В Набережных Челнах готовится к реализации очередной масштабный промышленный проект.

О его запуске сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.

Новым этапом развития промышленности автограда станет строительство подшипникового завода с объемом инвестиций порядка 7 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать около 800 рабочих мест. В настоящее время ведется поставка оборудования и его пусконаладка, а выпуск и испытания первых образцов продукции намечены на третий квартал 2026 года.

Наиль Магдеев также подчеркнул, что промышленные компании города активно взаимодействуют с институтами развития, привлекая федеральное финансирование. В текущем году Фонд развития промышленности уже поддержал шесть проектов на сумму 6,5 млрд рублей, еще четыре инициативы находятся на стадии рассмотрения.