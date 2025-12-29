Белстат: в Беларуси стало меньше тунеядцев

В экономике Беларуси в 2025 году стало больше занятых в экономике, говорится в статистике Белстата.
Согласно данным Белстата, число занятых в белорусской экономике в ноябре 2025-го составило 4154,2 тысячи человек против 4120,5 тысячи человек в 2024-м. Таким образом прирост за год составил 33,7 тысячи работников.
Ранее в правительстве сообщали, что уровень занятости населения в трудоспособном возрасте вырос и достиг 84,5%. Безработица среди трудоспособных белорусов составляет 2,6%. По методологии Международной организации труда, такой показатель считается низким уровнем.
