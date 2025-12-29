Белстат: в Беларуси уровень бедности ниже, чем в Польше, Германии и Франции

При этом один из компонентов индекса — распространенность многомерной бедности включена в глобальный перечень показателей ЦУР. По данному показателю в 2023-м в Беларуси распространенность много мерной бедности составила 2,7%, в Польше — 16,3%, Франции — 20,4%, Германии — 21,3%, Италии — 22,8%, Литве — 24,3% и Латвии — 25,6%.