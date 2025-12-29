Белстат: в Беларуси уровень бедности ниже, чем в Польше, Германии и Франции

В Белстате представили валидированный Оксфордским университетом Национальный индекс многомерной бедности (НИМБ).
В ведомстве обратили внимание на то, что часто измерение бедности на международном уровне основывается на денежных показателях. Однако учет нематериальной депривации позволяет более глубоко понимать это явление.
В частности, в предлагаемом НИМБ — пять областей измерения: «Образование», «Здоровье и окружающая среда», «Жилищные условия», «Занятость» и «Уровень жизни» и еще одиннадцать индикаторов.
При этом один из компонентов индекса — распространенность многомерной бедности включена в глобальный перечень показателей ЦУР. По данному показателю в 2023-м в Беларуси распространенность много мерной бедности составила 2,7%, в Польше — 16,3%, Франции — 20,4%, Германии — 21,3%, Италии — 22,8%, Литве — 24,3% и Латвии — 25,6%.
— Белстат планирует осуществлять расчет данного показателя на ежегодной основе, — уточнили в пресс-службе.
Также Белстат сообщил, что в Беларуси стало меньше тунеядцев.
Тем временем Беларусь нарастила закупки российского творога и сыра.