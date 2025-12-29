Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области на замену обрушившегося коллектора потратят более 42 млн рублей

В Отрадном произошло обрушение канализационного коллектора.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства в понедельник, 29 декабря. На встрече обсудили обрушение канализационного коллектора в городе Отрадный.

Обрушение канализационного коллектора протяженностью 316 погонных метров произошло 14 декабря. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники профильных организаций и отсыпали земляной канал для пропуска канализационных стоков. Для решения вопроса в регионе заключили договор с нижегородской организацией на поставку насосного оборудования.

С 27 декабря организована перекачка сточных вод на очистные сооружения. Сметный расчет на замену аварийного участка составил 42,6 млн рублей.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше