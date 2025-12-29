В Самарской области на замену обрушившегося коллектора потратят более 42 млн рублей

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства в понедельник, 29 декабря. На встрече обсудили обрушение канализационного коллектора в городе Отрадный.
Обрушение канализационного коллектора протяженностью 316 погонных метров произошло 14 декабря. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники профильных организаций и отсыпали земляной канал для пропуска канализационных стоков. Для решения вопроса в регионе заключили договор с нижегородской организацией на поставку насосного оборудования.
С 27 декабря организована перекачка сточных вод на очистные сооружения. Сметный расчет на замену аварийного участка составил 42,6 млн рублей.
