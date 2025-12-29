Почему россияне выбирают иностранные продукты вместо российских

Импортное всегда кажется интереснее и притягательнее. Это нормальное любопытство, так устроена человеческая психика. Однако долгие годы советского дефицита, продуктовый беспредел 90-х и засилье рекламы зарубежных товаров довели ситуацию до абсурда. Российские бренды, даже очень качественные, стремясь занять нишу на рынке, прибегали к стратегии мимикрии: писали свое название латиницей, чтобы создать имидж иностранного происхождения. И до сих пор покупатель по привычке выбирает импортное. Между тем Россия, как и все крупные экономические державы, развивает доктрину своей продовольственной безопасности. В соответствии с ней отечественные производители должны полностью обеспечивать страну по ключевым видам продуктов — мясу, рыбе, зерну, сахару и многим другим. Как мифы и стереотипы, сложившиеся в обществе, влияют на развитие отечественной пищевой промышленности и внедрение инноваций — в материале «Газеты.Ru».