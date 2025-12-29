Правительство Калининградской области разрывает соглашение по мусоросортировочному заводу в Корнево

Несмотря на то что концессионер получил частичное одобрение Главгосэкспертизы по ряду параметров, реализация проекта фактически зашла в тупик. После внесения изменений в документацию проект был разделён на этапы, однако затяжные проблемы с финансированием не позволяют продолжать строительство. Расторжение договора станет первым шагом к поиску нового решения для создания современного комплекса по переработке отходов, который критически важен для экологической безопасности западной части региона.