Утверждена госпрограмма «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы

29 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Утверждена государственная программа «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы, соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Государственная программа нацелена на обеспечение перехода к новому качеству автомобильных дорог, отвечающих современным стандартам безопасности. Она разработана в целях программно-целевого регулирования реализации государственной политики в дорожном хозяйстве, поддержания автомобильных дорог общего пользования в состоянии, обеспечивающем комфортную жизнь в любой точке страны. Она включает подпрограммы «Республиканские автомобильные дороги» и «Местные автомобильные дороги».
На финансирование мероприятий программы предусмотрены средства в размере Br18,88 млрд. Ее реализация позволит выполнить в 2026—2030 годах ремонт, возведение и реконструкцию не менее 25 тыс. км автомобильных дорог общего пользования (или 140% к ожидаемому выполнению за текущую пятилетку) и обеспечить переход к новому качеству автомобильных дорог, отвечающих современным стандартам безопасности. -0-