Утверждена госпрограмма «Дороги Беларуси» на 2026−2030 годы

На финансирование мероприятий программы предусмотрены средства в размере Br18,88 млрд. Ее реализация позволит выполнить в 2026—2030 годах ремонт, возведение и реконструкцию не менее 25 тыс. км автомобильных дорог общего пользования (или 140% к ожидаемому выполнению за текущую пятилетку) и обеспечить переход к новому качеству автомобильных дорог, отвечающих современным стандартам безопасности.