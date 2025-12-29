Власти Челябинска продадут участок под крупный микрорайон по проекту КРТ. Карта

«Продать на аукционе право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, ул. Туркменской, ул. Уральской, ул. Горелова, ул. Пирогова, ул. Обуховской. Также будет учтен многоквартирный дом по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь земли под застройку достигает 21,02 га», — сообщается на сайте мэрии.