Власти Челябинска продадут участок под крупный микрорайон по проекту КРТ. Карта

Власти Челябинска продадут с торгов участок в Ленинском районе площадью 21 гектар земли под застройку по проекту КРТ. Стартовая цена лота — 12 миллионов рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Продать на аукционе право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, ул. Туркменской, ул. Уральской, ул. Горелова, ул. Пирогова, ул. Обуховской. Также будет учтен многоквартирный дом по Копейскому шоссе, 15 в Ленинском районе города Челябинска. Общая площадь земли под застройку достигает 21,02 га», — сообщается на сайте мэрии.

Ранее власти Челябинска утвердили новый проект комплексного развития (КРТ) территории жилой застройки в Ленинском районе. Под комплексное развитие отдали территорию площадью 21 га в границах Копейского шоссе, улиц Туркменская, Уральская, Горелова, Пирогова и Обуховская. На территории планируется построить 294 тысяч квадратных метров жилья. Срок реализации проекта — семь лет.

