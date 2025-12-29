Суд снял арест с активов бывшего вице-мэра Челябинска Мануйлова на 2,5 миллиарда

Активы Сергея Мануйлова суд вывел из-под ареста.
Арбитражный суд снял арест с имущества бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова на 2,5 млрд рублей. Как следует из определения арбитража, с которым ознакомилось URA.RU, вторым лицом, с активов которого сняли арест, стала компания «Медиа-Стиль».
«Отменить обеспечительные меры в части наложения ареста на имущество, принадлежащее Сергею Мануйлову и ООО “Медиа-Стиль”. Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его вынесения», — отмечено в определении.
Решение о снятии ареста с имущества Мануйлова и компании стало следствием ходатайства их представителей. Имущество суд арестовал в 2023 году по требованию привлечь к субсидиарной ответственности на 2,5 млрд рублей, прозвучавшему со стороны конкурсного управляющего обанкротившегося застройщика «Гринфлайт» Андрея Кузьмина. Он утверждал, что в 2013—2016 годах Мануйлов и другие лица вывели активы компании, что привело к разорению и ущемлению прав тысяч дольщиков.
Однако суд в итоге отказал в удовлетворении иска к Мануйлову и четырем другим ответчикам, сославшись на пропуск срока исковой давности. Суд установил, что управляющий узнал или должен был узнать об основаниях для иска не позднее 1 марта 2020 года, тогда как заявление в арбитраж поступило только в мае 2023 года. К этому моменту с августа 2021 года действовало судебное определение. Согласно документу Мануйлов стал ответственным за убытки, населенным путем перечисления хоккейному клубу «Динамо» в 2013 году 320 млн рублей. Долг бывшего гендиректора ушел с молотка за 334 тысячи рублей. С марта 2022 года Мануйлов является банкротом.
В 2018 году Центральный райсуд Челябинска признал бывшего чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями при тяжких последствиях (ч. 2 ст. 201 УК РФ) за срыв строительства микрорайона «Академ Риверсайд» и приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения. На свободу бывший топ-менеджер вышел по УДО в декабре 2020 года. После освобождения экс-глава компании снова стал фигурантом уголовного дело, возбужденного в ноябре 2024 года по факту ДТП. В декабре 2025 года Аргаяшский райсуд прекратил уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра по реабилитирующему основанию — за отсутствием состава преступления.
Одно лицо из шести заявленных Кузьминым суд к субсидиарной ответственности, однако, привлек. Им стал экс-губернатор области Михаила Юревича, которого арбитраж признал контролирующим лицом «Гринфлайта». Суд счел доказанным, что ряд убыточных сделок, включая пожертвование хоккейному клубу «Динамо» на 320 млн рублей и выплату штрафов банку «СМП», застройщик совершил по его указанию. В судебном определении отмечено, что общий размер прямых убытков по сделкам, совершенным под контролем Юревича, превысил два млрд рублей. О контролирующем статусе Юревича Кузьмин узнал только 17 октября 2022 года из документов силовиков. Суд принял, что трехлетний срок начал свое течение с этой даты. Решение о размере ответственности Юревича пока приостановлено до завершения расчетов с кредиторами в деле о банкротстве «Гринфлайта».