Суд снял арест с активов бывшего вице-мэра Челябинска Мануйлова на 2,5 миллиарда

Однако суд в итоге отказал в удовлетворении иска к Мануйлову и четырем другим ответчикам, сославшись на пропуск срока исковой давности. Суд установил, что управляющий узнал или должен был узнать об основаниях для иска не позднее 1 марта 2020 года, тогда как заявление в арбитраж поступило только в мае 2023 года. К этому моменту с августа 2021 года действовало судебное определение. Согласно документу Мануйлов стал ответственным за убытки, населенным путем перечисления хоккейному клубу «Динамо» в 2013 году 320 млн рублей. Долг бывшего гендиректора ушел с молотка за 334 тысячи рублей. С марта 2022 года Мануйлов является банкротом.