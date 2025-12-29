Есть 2 млн тонн! У «Белоруснефти» рекорд годовой нефтедобычи за последние 30 лет

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники 29 декабря достигли отметку в 2 млн тонн добытой нефти за 2025 год. Об этом сообщили БЕЛТА в компании «Белоруснефть».
Как уточнили на предприятии, в последний раз белорусские нефтяники выходили на такой уровень годовой добычи углеводородов три десятилетия назад. Рекорд зафиксировал Центр интегрированных операций нефтегазодобывающего управления (НГДУ) «Речицанефть». Именно здесь координируется работа уникальной интеллектуальной системы «Цифровое месторождение».
Начальник НГДУ Александр Цыбранков отметил ключевую роль современных технологий в достижении двухмиллионной планки. По его словам, комплексное освоение запасов углеводородов приведет нефтяников к еще более весомым достижениям.
«В 1975 году предприятие вышло на пик годовой нефтедобычи — около 8 млн т. Затем ввиду ограниченности запасов и других объективных причин этот уровень десятилетиями снижался. Лишь в 2017-м мы стали постепенно наращивать объемы. Все благодаря передовым технологиям и грамотному подходу наших специалистов», — подчеркнул Александр Цыбранков.
«2 млн т — это, конечно, важное, знаковое событие не только для нашего предприятия, но, я думаю, для всей страны», — сделал акцент он.
Александр Цыбранков обратил внимание, что за последние несколько лет предприятие уверенно наращивало объемы. «И пришли к 2 млн т. (Этому способствовали. — Прим. БЕЛТА) конечно же, череда знаковых событий, важных решений, комплексный подход в целом на всем производственном конвейере, начиная от поиска новых залежей до разведки зрелых месторождений, разработки нетрадиционных залежей. Это большой комплекс работ технико-технологического, инженерного уровня, техническое переоснащение, внедрение новых технологических и технических решений как мирового уровня, так и собственных разработок. Также, конечно же, цифровизация», — сказал начальник НГДУ.
«2 млн т — важный рубеж и шаг вперед. Нас ждет большой комплекс работ, чтобы обеспечить энергетическую безопасность нашей страны», — подытожил Александр Цыбранков.
Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. -0-
Фото Сергея Холодилина.