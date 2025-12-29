Есть 2 млн тонн! У «Белоруснефти» рекорд годовой нефтедобычи за последние 30 лет

Александр Цыбранков обратил внимание, что за последние несколько лет предприятие уверенно наращивало объемы. «И пришли к 2 млн т. (Этому способствовали. — Прим. БЕЛТА) конечно же, череда знаковых событий, важных решений, комплексный подход в целом на всем производственном конвейере, начиная от поиска новых залежей до разведки зрелых месторождений, разработки нетрадиционных залежей. Это большой комплекс работ технико-технологического, инженерного уровня, техническое переоснащение, внедрение новых технологических и технических решений как мирового уровня, так и собственных разработок. Также, конечно же, цифровизация», — сказал начальник НГДУ.