Правительство утвердило госпрограмму «Транспорт Беларуси» на 2026−2030 годы

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу «Транспорт Беларуси» на 2026−2030 годы, соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Госпрограмма разработана в целях удовлетворения потребности экономики и населения в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах, эффективной и устойчивой работе транспортной системы, ее интеллектуализации. Она включает подпрограммы «Железнодорожный транспорт», «Автомобильный и городской пассажирский транспорт», «Водный транспорт», «Воздушный транспорт».
Ее реализация в ближайшую пятилетку будет направлена на решение ряда задач. Это повышение эффективности и экологичности технологических процессов на основе обновления парка подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта, а также парка воздушных судов, повышение доступности транспортной инфраструктуры, повышение эффективности использования внутреннего водного транспорта, развитие инфраструктуры воздушного транспорта, а также авиаперевозок.
Запланировано к реализации 27 мероприятий и 19 инфраструктурных проектов. На финансирование мероприятий государственной программы предусмотрены средства в размере Br7,8 млрд. -0-