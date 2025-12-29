Ричмонд
Правительство утвердило госпрограмму «Транспорт Беларуси» на 2026−2030 годы

Госпрограмма разработана в целях удовлетворения потребности экономики и населения в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах, эффективной и устойчивой работе транспортной системы, ее интеллектуализации.

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу «Транспорт Беларуси» на 2026−2030 годы, соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Госпрограмма разработана в целях удовлетворения потребности экономики и населения в конкурентоспособных и эффективных транспортных услугах, эффективной и устойчивой работе транспортной системы, ее интеллектуализации. Она включает подпрограммы «Железнодорожный транспорт», «Автомобильный и городской пассажирский транспорт», «Водный транспорт», «Воздушный транспорт».

Ее реализация в ближайшую пятилетку будет направлена на решение ряда задач. Это повышение эффективности и экологичности технологических процессов на основе обновления парка подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта, а также парка воздушных судов, повышение доступности транспортной инфраструктуры, повышение эффективности использования внутреннего водного транспорта, развитие инфраструктуры воздушного транспорта, а также авиаперевозок.

Запланировано к реализации 27 мероприятий и 19 инфраструктурных проектов. На финансирование мероприятий государственной программы предусмотрены средства в размере Br7,8 млрд. -0-