Правительство утвердило госпрограмму «Транспорт Беларуси» на 2026−2030 годы

Ее реализация в ближайшую пятилетку будет направлена на решение ряда задач. Это повышение эффективности и экологичности технологических процессов на основе обновления парка подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта, а также парка воздушных судов, повышение доступности транспортной инфраструктуры, повышение эффективности использования внутреннего водного транспорта, развитие инфраструктуры воздушного транспорта, а также авиаперевозок.