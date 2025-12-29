Владелец здания бывшей фабрики «Восход» в Тюмени резко сбавил цену на объект. Скрин

Здание бывшей обувной фабрики «Восход» продают за 400 млн рублей.
Зданию бывшей обувной фабрики «Восход» в центре Тюмени продолжают искать нового владельца. Его продают на протяжении семи с половиной лет, снизив цену цену на 300 миллионов рублей. Объект культурного наследия, некогда известный на весь Союз, сменил производственные цеха на офисы и магазины, но не может найти нового владельца. Это следует из актуального объявления на «Авито». Четырехэтажное здание предлагают купить за 400 млн рублей, хотя первоначально продавали за 700 млн.
«Исторический центр города Тюмени. Офисное здание переменной этажности: от двух до четырех. Общая площадь 5836,1 кв.м. Помещения кабинетной и свободной планировки: от семи до 214 кв.м. Коммуникации централизованные. Выделенная электрическая мощность 330 кВт. Возможна реконструкция, увеличение этажности. 400 000 000 рублей за все», — говорится в предложении.
В стоимость включен и земельный участок площадью 4238 кв. м. На закрытой территории организована парковка. Примерно 95% площадей уже сданы в аренду, следует из текста объявления.
Это далеко не первая попытка продать знаковое для города здание. Как сообщало URA.RU в 2019 году, тогда собственники просили за фабрику 500 млн рублей. А первой заявленной ценой в апреле 2018 года были 700 млн рублей. Таким образом, за семь с половиной лет стоимость объекта снизилась на 300 млн рублей.
Обувное объединение «Восход» было основано в 1963 году и специализировалось на производстве обуви для северных народов — унтов и кис. Его уникальная продукция из оленьей кожи была известна по всему СССР, а заказчиками выступали министерства обороны. Однако в декабре 2018 года предприятие окончательно прекратило производственную деятельность, сосредоточившись на сдаче помещений в аренду.
Новый владелец получит объект с богатой историей. В объявлении подчеркивается, что cтроительство рядом нового жилого комплекса бизнес-класса также может повысить инвестиционную привлекательность этой локации в историческом центре Тюмени.
