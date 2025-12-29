Владелец здания бывшей фабрики «Восход» в Тюмени резко сбавил цену на объект. Скрин

Зданию бывшей обувной фабрики «Восход» в центре Тюмени продолжают искать нового владельца. Его продают на протяжении семи с половиной лет, снизив цену цену на 300 миллионов рублей. Объект культурного наследия, некогда известный на весь Союз, сменил производственные цеха на офисы и магазины, но не может найти нового владельца. Это следует из актуального объявления на «Авито». Четырехэтажное здание предлагают купить за 400 млн рублей, хотя первоначально продавали за 700 млн.