Караоке-бар с мангалом внутри продают в Сургуте за 12,5 млн рублей. Скрин

Заведение позиционирует себя как караоке бар, клуб или гриль бар.
Караоке-бар с гриль-меню и доставкой в центре Сургута (ХМАО) выставили на продажу за 12,5 млн рублей. Объявление о продаже действующего заведения общепита с мангалом внутри размещено в разделе готового бизнеса на сайте «Авито». Объект находится в отдельно стоящем здании в 15−16-м микрорайонах.
«Караоке бар, клуб, гриль бар, доставка. Возможность работы 24/7. Расположен в центральной части города Сургута в окружении офисных центров. Помещение 300 кв. м. Два зала по 50 посадок. Возможно увеличение. Внутренний мангал на углях с гидрофильтром. Договор аренды до 2031 года, на шикарных условиях, с дальнейшей пролонгацией», — говорится в объявлении.
Согласно описанию, в заведении предусмотрен полноценный формат кухни и работа алкогольного бара: от паба до коктейльного и винного баров, рюмочной. Средний чек, по данным собственника, составляет от 2000 до 2999 рублей.
В объявлении сказано, что у бизнеса уже есть маркетинговая инфраструктура: активные страницы в социальных сетях, профиль на картах, база постоянных клиентов. Также подчеркивается, что коллектив полностью сформирован и может продолжить работу без перерыва при смене владельца. Дополнительные финансовые показатели и условия сделки обещают раскрыть только потенциальным покупателям после обращения.
Ранее на «Авито» уже выставлялись крупные объекты в Сургуте: недостроенный торговый центр площадью 4450 квадратных метров на улице Сосновой продают за 150 млн рублей, при этом для завершения строительства, по оценке продавца, нужно еще около 120 млн.