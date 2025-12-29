Караоке-бар с мангалом внутри продают в Сургуте за 12,5 млн рублей. Скрин

В объявлении сказано, что у бизнеса уже есть маркетинговая инфраструктура: активные страницы в социальных сетях, профиль на картах, база постоянных клиентов. Также подчеркивается, что коллектив полностью сформирован и может продолжить работу без перерыва при смене владельца. Дополнительные финансовые показатели и условия сделки обещают раскрыть только потенциальным покупателям после обращения.