Нацбанк ощутимо уменьшил курс евро и курс доллара на 30 декабря

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро и поднял курс российского рубля на 30 декабря, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменили курсы валют на 30 декабря, вторник. В итоге курс доллара и курс евро заметно понизились, а курс российского рубля вырос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На вторник, 30 декабря, Национальным банком установлены такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,8925 белорусского рубля, 1 евро — 3,4059 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7248 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 29 декабря, курс евро и курс доллара подросли во вторник, 30 декабря, а курс российского рубля понизился. Ощутимее при этом изменился в сторону понижения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0201 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0310 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0075 белрубля.

Еще Белстат сказал, что в Беларуси уровень бедности ниже, чем в Польше, Германии и Франции.