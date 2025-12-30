Стали известны товары, сильнее всего подорожавшие в мире за 2025 год

Согласно анализу данных международных бирж, проведённому РИА Новости, самыми подорожавшими товарами в мире в 2025 году стали серебро и платина, цены на которые выросли в 2,4 и 2,3 раза соответственно.
Значительный рост также показал палладий, подорожавший в 1,85 раза. Среди энергоносителей наиболее заметно прибавил в цене уран (+11,5%), природный газ на американском рынке (+9,9%) и коксующийся уголь в Китае (+7,9%).
В сельскохозяйственном секторе лидером по удорожанию стала телятина (+32%), за которой следуют соевое масло (+22%) и живой скот (+18,3%).
В то же время самым подешевевшим товаром года стал апельсиновый сок, цена на который упала почти на 60%. Значительно снизилась также стоимость какао-бобов на лондонской (-54%) и американской (-46%) биржах. Большинство других сельхозтоваров, за исключением арабики, сои и постной свинины, также показали спад.
