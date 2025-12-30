Стали известны товары, сильнее всего подорожавшие в мире за 2025 год

В то же время самым подешевевшим товаром года стал апельсиновый сок, цена на который упала почти на 60%. Значительно снизилась также стоимость какао-бобов на лондонской (-54%) и американской (-46%) биржах. Большинство других сельхозтоваров, за исключением арабики, сои и постной свинины, также показали спад.