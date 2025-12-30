Общественная палата о базовом доходе в России: условия есть, но эффекта не будет

Он отметил, что, хотя такая мера может быть осуществима, вряд ли она существенно изменит демографическую ситуацию в стране. Рыбальченко указал на то, что опыт других стран показывает, что введение базового дохода слабо влияет на демографические показатели. Он подчеркнул важность комплексной поддержки многодетных семей, утверждая, что «концентрация ресурсов дает результат».