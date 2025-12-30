Общественная палата о базовом доходе в России: условия есть, но эффекта не будет

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС заявил, что введение безусловного базового дохода в России возможно, так как для этого имеются все необходимые условия.
Он отметил, что, хотя такая мера может быть осуществима, вряд ли она существенно изменит демографическую ситуацию в стране. Рыбальченко указал на то, что опыт других стран показывает, что введение базового дохода слабо влияет на демографические показатели. Он подчеркнул важность комплексной поддержки многодетных семей, утверждая, что «концентрация ресурсов дает результат».
По его словам, распределение ресурсов через базовый доход может создать условия для развития общества и снизить финансовые нагрузки на семьи, однако не решает вопрос повышения рождаемости. Он добавил, что важно сосредоточиться на тех семьях, которые разделяют ценности государства и способствуют восстановлению воспроизводства населения.
Сергей Рыбальченко продолжает подчеркивать необходимость комплексного подхода к поддержке семей, что может оказать более заметное влияние на демографическую ситуацию в России, чем простое введение безусловного базового дохода.
