В России за год снизились темпы роста операций по банковским картам: объемы уменьшились на 6%

Россияне стали меньше пользоваться банковскими картами. За третий квартал года число таких операций сократилось на 3%. Объемы за это время уменьшились на 6%. Так заявила глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина, цитирует ТАСС.
Эксперт отметила, что темпы роста операций по картам регулярно снижаются. Она уточнила, что россияне имеют разные предпочтения, поэтому все платежные инструменты не теряют актуальности.
«Если сравнить показатели по итогам третьих кварталов этого года и предыдущего, то снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно», — рассказала Алла Бакина.
По ее данным, подавляющее большинство граждан вскоре перейдет на безналичную форму оплаты. Наиболее актуальными видами станут QR-коды и биометрия. Алла Бакина пояснила, что популярность способа оплаты зависит от степени доверия россиян к нему.