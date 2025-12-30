Повышение пенсий в 2026 году: кто и сколько получит

Льготные категории, такие как летные экипажи гражданской авиации и работники угольной промышленности, смогут получать ежемесячную доплату к пенсии. Эта выплата будет пересчитываться четыре раза в году: в феврале, мае, августе и ноябре, что делает их наиболее часто корректируемыми.