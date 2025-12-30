Повышение пенсий в 2026 году: кто и сколько получит

В 2026 году планируется повышение выплат для всех пенсионеров, которое будет зависеть от категории получателя и оснований для получения дополнительных средств. Об этом сообщил профессор Вадим Виноградов в интервью агентству «Прайм».
Важным изменением станет индексация страховых пенсий с 1 января, которая составит 7,6% и соответствует прогнозируемой инфляции на 2025 год. В результате средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей, а стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. Это повышение коснется и работающих пенсионеров, которые снова станут участниками ежегодной индексации.
Процедура индексации будет автоматической, без необходимости подачи заявлений. Социальные пенсии также будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%. Эти выплаты предназначены для граждан без достаточного страхового стажа, включая инвалидов и детей-сирот.
Льготные категории, такие как летные экипажи гражданской авиации и работники угольной промышленности, смогут получать ежемесячную доплату к пенсии. Эта выплата будет пересчитываться четыре раза в году: в феврале, мае, августе и ноябре, что делает их наиболее часто корректируемыми.
Кроме того, осенью ожидается перерасчет выплат для военных пенсионеров, размер которых будет определен позже правительством.
Ранее россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января следующего года.